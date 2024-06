Itália recupera 6 corpos de vítimas de naufrágio no Mediterrâneo

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 19/06/2024 - 12:01 Para compartilhar:

ROCCELLA IONICA, 19 JUN (ANSA) – A Guarda Costeira da Itália recuperou seis corpos de vítimas do naufrágio que deixou mais de 60 desaparecidos no Mar Mediterrâneo no início da semana.

Os cadáveres chegaram nesta quarta-feira (19) em Roccella Ionica, no sul da Itália, e pertencem a quatro homens e duas mulheres, todos eles com idade aparente abaixo de 35 anos.

O barco havia partido da Turquia na semana anterior e virou de cabeça para baixo a cerca de 200 km da costa da Itália, supostamente após uma explosão a bordo.

Um navio que passava pela região resgatou 12 pessoas com vida, porém uma delas, uma iraquiana de 25 anos, morreu enquanto era transportada até Roccella Ionica. Segundo relatos dos sobreviventes, pelo menos 66 indivíduos desapareceram no naufrágio, incluindo 26 menores de idade.

As buscas pelas vítimas prosseguem com veículos navais e aéreos, mas são dificultadas pela distância entre o local do naufrágio e a terra firme.

De acordo com socorristas, do momento em que um helicóptero identifica um corpo até a chegada de um barco da Guarda Costeira, as correntes marítimas e o vento podem ter arrastado os restos mortais por diversas milhas.

Desde o início do ano, a Itália já recebeu 24,1 mil migrantes por via marítima, segundo o Ministério do Interior. (ANSA).