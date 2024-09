Itália recupera 6 corpos de vítimas de naufrágio no Mediterrâneo

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 08/09/2024 - 15:01 Para compartilhar:

LAMPEDUSA, 8 SET (ANSA) – A Guarda Costeira da Itália recuperou neste domingo (8) em Lampedusa, no sul do país, seis corpos em avançado estado de decomposição.

As autoridades locais acreditam que os restos mortais achados no cais de Favarolo são dos migrantes falecidos em um naufrágio na semana passada em águas líbias.

Ao todo, 21 pessoas que estavam na embarcação, incluindo três crianças, estão desaparecidas, enquanto apenas sete sírios conseguiram sobreviver.

“Saímos domingo à tarde de Sabrata, na Líbia. Éramos todos sudaneses e sírios. O tempo estava ruim e o mar bem agitado. Nós tentamos salvar os nossos companheiros, mas não pudemos fazer nada”, explicou um dos náufragos.

De acordo com a Organização Internacional para as Migrações (OIM), 30,2 mil pessoas morreram ou desapareceram na travessia do Mediterrâneo desde 2014, sendo 23,8 mil apenas no trecho Central do mar, entre o norte da África e o sul da Itália. Em 2024, o número de fatalidades nessa rota totaliza pouco mais de mil. (ANSA).