Itália recorda irmão de Mattarella vítima da máfia

ROMA, 6 JAN (ANSA) – A Itália realizou neste sábado (6) uma cerimônia em homenagem a Piersanti Mattarella, irmão do atual presidente Sergio e ex-governador da região da Sicília assassinado em 6 de janeiro de 1980 por um grupo de mafiosos.

A celebração ocorreu em frente à placa colocada no local do homicídio, na via Libertà, a poucos passos da casa onde o político vivia antes de perder a vida.

Durante a homenagem estiveram presentes amigos e familiares da vítima, além do prefeito Roberto Lagalla, o conselheiro regional Francesco Paolo Scarpinato, o deputado regional Marco Intravaia, o prefeito de Palermo, Massimo Mariani, e a ex-prefeita Leoluca Orlando, entre outros. Uma coroa de louros foi depositada no local.

“Ele é um herói que nos ensinou que podemos lutar contra a máfia. Ele é um dos muitos heróis que com a sua bravura e integridade ensinaram ao povo italiano que é possível combater o crime organizado e cuidar dos assuntos públicos sem ceder ao fedor do compromisso moral”, afirmou a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, em uma publicação nas redes sociais.

