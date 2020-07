Itália reconhece dor de cabeça crônica como ‘doença social’

ROMA, 09 JUL (ANSA) – O Senado da Itália aprovou nesta quarta-feira (8), de forma definitiva, um projeto de lei que define a cefaleia crônica como “doença social”.

O texto recebeu 235 votos a favor e apenas dois contrários e tem valor sobretudo simbólico, ao reconhecer a popular dor de cabeça como um problema de toda a sociedade.

“A Itália é o primeiro país da Europa a adotar um procedimento do tipo. Um ponto de partida e de atenção aos cerca de 7 milhões de italianos que sofrem [de cefaleia crônica]”, disse a autora do projeto, deputada Arianna Lazzarini, do partido ultranacionalista Liga.

O objetivo da lei é jogar luz sobre uma doença frequentemente ignorada e que pode até incapacitar o paciente nos casos mais graves.

“Essa é uma doença invisível que agora sai da sombra na qual sempre esteve. Não falamos de uma simples dor de cabeça passageira, mas de uma doença crônica e incapacitante, muito mais disseminada do que se imagina e que já levou alguns pacientes a gestos extremos”, acrescentou Lazzarini. (ANSA)

