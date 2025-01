Itália receberá um dos supercomputadores mais poderosos do mundo

ROMA, 13 JAN (ANSA) – Um dos três supercomputadores mais potentes do mundo, chamado Leonardo, será utilizado na Itália no decorrer deste ano, informou nesta segunda-feira (13) Antonio Zoccoli, presidente do Centro Nacional de Pesquisa em Computação de Alto Desempenho, Big Data e Computação Quântica.

De acordo com o chefe da fundação, a máquina concluirá a atualização da rede de fibra óptica para a rede de supercomputação e instalará dois novos computadores quânticos no país.

“Pela primeira vez, a Itália está acompanhando os tempos e as necessidades que a evolução tecnológica nos impõe. O país fez um enorme investimento em supercomputação e tecnologias relacionadas”, disse Zoccoli em entrevista à ANSA, acrescentando que Roma injetou mais de um bilhão de euros no setor entre 2017 e 2024.

O especialista analisou que o papel dos supercomputadores é cada vez mais importante, pois representam as infraestruturas fundamentais para o desenvolvimento tecnológico a partir da Inteligência Artificial (IA).

“Criaremos em breve também uma das três máquinas mais potentes do mundo, graças a um investimento europeu de 400 milhões de euros e que será uma das três ‘Fábricas de IA’ europeias”, afirmou.

Zoccoli concluiu dizendo que 2025 será um “super ano para a supercomputação”. As máquinas altamente tecnológicas se juntarão a outros novos potentes computadores de menor dimensão, incluindo um construído para permanecer inteiramente ao serviço de empresas. (ANSA).