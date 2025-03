Itália receberá feridos de incêndio na Macedônia para tratamento

ROMA, 18 MAR (ANSA) – A Defesa Civil anunciou nesta terça-feira (18) que quatro feridos no incêndio ocorrido em uma casa noturna em Kocani, na Macedônia do Norte, no últimos fim de semana, serão transferidos do país para hospitais na Itália.

A decisão é tomada depois que o governo da Macedônia solicitou ajuda ao Centro de Coordenação de Resposta a Emergências em Bruxelas.

Após o pedido, o governo de Giorgia Meloni, por meio do Departamento de Defesa Civil e no âmbito do Mecanismo de Proteção Civil da União Europeia, providenciou imediatamente o envio de uma aeronave para permitir o transporte dos quatro pacientes de Skopje.

A aeronave, um C130 da Força Aérea Italiana, decolou de Pisa com uma equipe do Centro Remoto de Operações de Resgate em Saúde (Cross ) e retornará ainda hoje à Itália, onde os feridos serão transferidos para cuidados especializados em várias unidades hospitalares nas regiões de Lombardia, Emília-Romagna e Toscana.

A organização da transferência dos pacientes é realizada com a cooperação do Ministério das Relações Exteriores, da Embaixada da Itália em Skopje e do Comando de Operações Conjuntas.

Em meio à mobilização, a Macedônia do Norte realizará na próxima quinta-feira (20) os funerais das 59 jovens vítimas do incêndio na boate em Kocani, informou Stoyants Angelov, chefe do Centro de Gestão de Crises.

Segundo ele, as cerimônias fúnebres não ocorrerão simultaneamente, mas em horários diferentes ao longo do dia em Kocani e em várias localidades e vilas de onde as vítimas eram provenientes. A decisão foi tomada também para permitir a presença de autoridades religiosas.

Angelov explicou ainda que a maioria das vítimas é de Kocani, Cesinovo Oblesevo, Skopje, Probishtip, Shtip e Makedonska Kamenica.

Hoje cedo, o ministro das Relações Exteriores da Macedônia do Norte, Timco Mucunski, foi a Tessalônica, a segunda maior cidade da Grécia, para visitar alguns dos sobreviventes do incêndio, atualmente internados em dois hospitais da cidade.

O político visitou os hospitais Papageorgiou e o Militar na companhia do vice-ministro grego das Relações Exteriores, Tasos Chatzivasileiou, e expressou sua profunda gratidão à Grécia pela assistência prestada após a tragédia.

“Este é o momento mais trágico da história da minha nação, um momento que provavelmente permanecerá em nossa memória coletiva pelo resto de nossas vidas”, disse Mucunski.

O incêndio devastador na madrugada de sábado (15) para domingo (16) na boate ‘Pulse’ matou 59 pessoas e feriu mais de 150.

Autoridades investigam as causas da tragédia. Hoje, uma instalação de armazenamento subterrâneo ilegal contendo cerca de 10 toneladas de petróleo foi descoberta a uma curta distância da casa noturna.

Os moradores, ao relatarem o episódio, afirmam que se as chamas da discoteca tivessem se espalhado para este armazém, a tragédia poderia ter assumido proporções catastróficas e apocalípticas, e a cidade inteira teria explodido.

A suspeita é de que o dono da boate, estrutura que funcionava ilegalmente, com alvará falso e sem nenhuma norma de segurança e prevenção, teria escondido esse tanque.

“Foi um golpe de sorte que Kocani não explodiu completamente”, disseram testemunhas após a descoberta do depósito ilegal.

