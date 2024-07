Itália recebe fórum organizado por empreendedoras brasileiras

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 01/07/2024 - 9:01 Para compartilhar:

SÃO PAULO, 1 JUL (ANSA) – Começa nesta segunda-feira (1º), em Roma, com apoio da Associação de Amizade Itália-Brasil e do Consulado-Geral do país sul-americano na capital italiana, o primeiro fórum internacional da “Virada Feminina”, instituição criada por brasileiras para promover projetos de responsabilidade social, empreendedorismo feminino e políticas públicas eco-sustentáveis.

O anúncio foi feito pelo deputado Fabio Porta, radicado no Brasil e presidente da Associação de Amizade entre os dois países.

A primeira etapa do evento acontece nesta segunda, no Instituto Guimarães Rosa da Embaixada do Brasil em Roma, e continua na terça (2), com um debate na Câmara dos Deputados italiana organizado pelo grupo de amizade parlamentar entre Itália e Brasil.

“O mundo empresarial, político e cultural brasileiro encontra-se com o público ítalo-brasileiro por ocasião das comemorações dos 150 anos da imigração italiana no Brasil”, afirmam os organizadores.

Mesas temáticas específicas ajudarão a aprofundar aspectos da cooperação entre os dois países em campos como empreendedorismo feminino e social, políticas públicas e violência de gênero.

(ANSA).