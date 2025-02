Itália recebe crianças com câncer evacuadas da Faixa de Gaza

ROMA, 13 FEV (ANSA) – Pelo menos 14 crianças com câncer que foram evacuadas com urgência da Faixa de Gaza chegaram nesta quinta-feira (13) na Itália, onde permanecerão internadas em oito hospitais diferentes.

O vice-premiê e ministro das Relações Exteriores do país, Antonio Tajani, recebeu os menores e seus parentes durante o desembarque no Aeroporto de Ciampino, na capital.

Diversos médicos e ambulâncias também estavam presentes no local para levarem as crianças para as unidades de saúde em Turim, Roma, Bergamo, Florença, Milão, Brescia e Pádua.

“A Itália continua a demonstrar seu compromisso humanitário com fatos. Mais uma vez, estamos fazendo todo o possível para aliviar o sofrimento da população civil de Gaza, com ações concretas e oportunas. Cada criança que trazemos para a Itália é um sinal de esperança, um compromisso com a vida e o futuro”, celebrou o ministro da Defesa da Itália, Guido Crosetto.

A ação das autoridades se soma às iniciativa humanitárias já implementadas por Roma em favor dos cidadãos do enclave palestino, incluindo a operação conjunta com a Jordânia, denominada “Uma Ponte para Gaza”, com o transporte de ajuda humanitária. (ANSA).