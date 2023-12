Itália recebe 4ª parcela de fundo de recuperação da UE

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 28/12/2023 - 9:01 Para compartilhar:

BRUXELAS, 28 DEZ (ANSA) – A Itália recebeu da Comissão Europeia a quarta parcela no valor de 16,5 bilhões de euros do fundo de recuperação da União Europeia (UE) para o pós-pandemia, após atingir os 28 objetivos e metas vinculados ao pagamento.

Em nota, o Palazzo Chigi, sede do governo italiano em Roma, reforçou que “estes objetivos e metas dizem respeito a medidas necessárias para continuar a implementação de reformas nos domínios da justiça e da administração pública, bem como reformas importantes nos setores da inclusão social e dos contratos públicos”.

De acordo com o governo italiano, “os principais investimentos estão ligados à digitalização, em particular no que diz respeito à transição dos dados da administração pública local para a nuvem, ao desenvolvimento da indústria espacial, ao hidrogênio verde, aos transportes, à pesquisa, à educação e às políticas sociais”.

Conforme anunciado pela primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, o pagamento da quarta parcela ocorreu até 2023 e elevou o total dos recursos do Plano Nacional de Retomada e resiliência (PNRR) obtidos até agora pelo país para cerca de 102 bilhões de euros.

O valor faz parte dos mais de 190 bilhões de euros que a Itália tem direito para financiar seu PNRR. “Isso demonstra o grande progresso alcançado pela Itália na consecução das medidas previstas”, acrescentou a nota.

No último dia 19 de dezembro, o governo Meloni chegou a anunciar que o país seria o primeiro a solicitar a quinta parcela do fundo de recuperação antes de 31 de dezembro.

“Com base no plano recentemente modificado pelo Conselho da UE, o governo Meloni continuará o trabalho de implementação plena e atempada do PNRR, no quadro de uma colaboração contínua e estreita com a Comissão Europeia”, concluiu. (ANSA).

