Itália realiza concerto para ajudar afetados por inundações

ROMA, 24 JUN (ANSA) – Mais de 40 mil pessoas estão reunidas neste sábado (24) na Arena del Campovolo, em Reggio Emilia, para participar de um concerto solidário em apoio às populações atingidas pelas inundações que afetaram o norte da Itália.

O evento “Italia Loves Romagna” foi organizado para arrecadar fundos para a reconstrução pós-inundação na região de Emilia-Romagna, que provocou a morte de ao menos 15 pessoas e 7 bilhões de euros em danos.

Até o momento, já foram arrecadados 1,8 milhão de euros, que serão destinados ao setor cultural, escolas e bibliotecas.

O concerto será transmitido ao vivo na RaiUno a partir das 20h30 (hora local) e contará com um número de solidariedade (45538) para o qual os espectadores serão convidados a doar para a angariação de fundos.

Diversos artistas italianos aderiram a iniciativa, incluindo Ligabue e Zucchero, Laura Pausini, Andrea Bocelli, Gianni Morandi, Emma, Negramaro, Max Pezzali, Giorgia, Elisa e muitos outros. A expectativa é de que os cantores façam duetos também.

Com apoio do Ministério da Cultura, o evento tem como objetivo “recolher a maior quantidade de fundos possíveis e deixar um convite para passar as férias de verão de 2023 na Romagna, para levar vida e ajudar o esplêndido território a se recuperar”, segundo o subsecretário Gianmarco Mazzi. (ANSA).

