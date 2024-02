Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 27/02/2024 - 12:42 Para compartilhar:

PIEVE LIGURE, 27 FEV (ANSA) – Após horas de trabalho, as autoridades italianas reabriram nesta terça-feira (27) uma rua em Pieve Ligure que havia sido fechada em virtude de um deslizamento de terra. Com a desobstrução da via, mais de mil pessoas não estão mais isoladas. (ANSA).

