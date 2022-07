Itália reabre ao público hospital mais antigo da Europa

ROMA, 25 JUL (ANSA) – O complexo de Santo Spirito in Saxia, o hospital mais antigo da Europa, foi reaberto ao público em Roma, na Itália, após um longo e minucioso processo de restauração. Localizado na via Borgo di Santo Spirito, na região central da capital italiana, a estrutura foi construída no século 7. O projeto de restauração do histórico edifício foi entregue em 2008, mas permaneceu bloqueado até 2017 por questões administrativas.







A reabertura do local foi acompanhada pelo presidente da Itália, Sergio Mattarella, e por outras autoridades do país, como o governador da região do Lazio, Nicola Zingaretti, o prefeito de Roma, Roberto Gualtieri, e os ministros da Cultura e da Saúde, Dario Franceschini e Roberto Speranza, respectivamente.

“Mattarella ficou fascinado com a história deste lugar e assinou o Liber fraternitatis, um livro de 1446 que foi assinado por todos aqueles que se tornaram parte da arquiconfraria e se tornaram benfeitores do hospital. Uma tradição que ao longo dos séculos o transformou num extraordinário livro de autógrafos de Papas, personalidades e, a partir de hoje, presidentes da República”, declarou Angelo Tanese, diretor da agência sanitária de Roma.

O local possui obras de diversos históricos artistas italianos, como Pinturicchio (1454-1513), Carlo Maratta (1625-1713), Andrea Bregno (1418-1506) e Domenico Ghirlandaio (1448-1494).

Após um grande incêndio e alguns séculos de abandono, o papa Inocêncio III, no final de 1100, confiou ao cavaleiro Guy de Montpellier a tarefa de reconstruir e reativar o hospital. Desde então, o complexo não abandou sua função, tendo enfrentado epidemias e invasões. O hospital recebeu pessoas doentes até meados da década de 1980.

Um dos grandes desafios dos restauradores foi completar a intervenção da chamada “Corsie Sistine”, encomendada em 1471 pelo Papa Sisto IV (1414-1484) e um dos principais espaços da construção. Na época, o Pontífice chamou o arquiteto Baccio Pontelli e o escultor Andrea Bregno para requalificar todo o complexo. (ANSA).