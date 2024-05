Itália quer reconhecer Estado da Palestina, afirma chanceler

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 30/05/2024 - 11:01 Para compartilhar:

ROMA, 30 MAI (ANSA) – O vice-premiê e chanceler da Itália, Antonio Tajani, afirmou que o país quer reconhecer o Estado da Palestina.

“Mas deve ser um Estado que reconheça Israel e seja reconhecido por Israel. Porque nós devemos reconhecer a segurança de Israel independentemente dos governos, o povo judeu deve ter um Estado. O povo palestino deve ter um Estado.

Queremos o Hamas fora disso”, declarou, em entrevista à emissora Rai 3.

Em meio à onda de países como Espanha, Noruega e Irlanda reconhecendo a Palestina, aumentou a pressão para que a Itália tomasse a mesma decisão. Mais de 140 Estados-membros da Organização das Nações Unidas (ONU) concordaram com o reconhecimento.

No último dia 27 a oposição, através do partido antissistema Movimento 5 Estrelas (M5S), apresentou uma moção pedindo que o governo se comprometa com o reconhecimento.

Em um telefonema nesta quarta (29) com a primeira-ministra, Giorgia Meloni, o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, também pediu que o país tomasse a mesma decisão. (ANSA).