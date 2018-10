Itália quer extinguir recibos fiscais em papel

ROMA, 6 OUT (ANSA) – A Itália pretende extinguir os recibos fiscais em papel. A manobra econômica que está sendo redigida pelo governo prevê a adoção de recibos eletrônicos a partir de 2019, de acordo com um esboço do documento ao qual a ANSA teve acesso. Caso passe a vigorar, a medida será implementada gradualmente. O recibo eletrônico passará a ser obrigatório para empreendimentos e contribuintes com movimentações comerciais acima de 400 mil euros por ano. A partir de 2020, valerá para todas as transações. Além dos recibos, o governo italiano também alterará as faturas, que passarão a ser totalmente digitais em 1 de janeiro. As medidas têm sido chamadas de “paz fiscal” pelo governo italiano e integram a lei orçamentária que está sendo escrita por Roma, com previsões para o déficit do Produto Interno Bruto (PIB) nos próximos três anos. (ANSA)