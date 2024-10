‘Itália quer concluir acordo UE-Mercosul’, diz Tajani

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 09/10/2024 - 14:01 Para compartilhar:

SÃO PAULO, 9 OUT (ANSA) – O vice-premiê e ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, declarou nesta quarta-feira (9) que o país é “a favor” e “quer concluir” o acordo entre a União Europeia e o Mercosul.

“São negociações muito complicadas em que muitas vezes nos concentramos em detalhes relativos apenas a alguns setores que acabam por bloquear todo o acordo”, declarou Tajani em uma entrevista em São Paulo que teve a participação da ANSA.

Apesar disso, o ministro italiano analisou que “é possível” chegar a um acordo “útil” para todas as partes envolvidas.

“Acredito que devemos avançar e proceder” com aprovação, “sem prejuízo da decisão da União Europeia”, concluiu.

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, declarou que a UE está ameaçando colocar as queimadas no Brasil no meio das negociações.

No fim do mês passado, durante uma viagem ao México, Lula chegou a dizer que está otimista com a assinatura, ainda este ano, do acordo de livre comércio. Ele e Ursula von der Leyen, chefe do poder Executivo do bloco, se reuniram há cerca de duas semanas em Nova York. (ANSA).