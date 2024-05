Itália quer ‘apoiar esforços’ do Brasil por vítimas no RS

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 10/05/2024 - 14:01 Para compartilhar:

SÃO PAULO, 10 MAI (ANSA) – A ministra da Cultura do Brasil, Margareth Menezes, recebeu o embaixador da Itália em Brasília, Alessandro Cortese, para uma visita de cortesia, em reunião que também serviu para discutir os efeitos das inundações no Rio Grande do Sul.

Segundo comunicado enviado à ANSA pelo Ministério da Cultura, Margareth e Cortese trataram da “importância das relações” bilaterais, “no marco dos 150 anos da imigração italiana ao Brasil”.

“Nesse sentido, discutiram também os efeitos das fortes chuvas e enchentes no RS e como a Itália pretende apoiar os esforços do governo federal de ajuda às vítimas”, afirma a nota.

Ao longo desta semana, a Embaixada da Itália arrecadou doações para pessoas afetadas pelo mau tempo no Rio Grande do Sul, estado com grande presença de ítalo-descendentes, enquanto o governo do país europeu ofereceu ajuda aos gaúchos.

Outro tema da reunião entre Margareth e Cortese foi o setor audiovisual, “com foco na importância do cinema italiano e em como podem ser reforçados os laços de cooperação” nessa área.

“A Itália propôs a atualização dos acordos de cooperação cinematográfica, de 2018, e de cooperação cultural, de 1997”, salientou o ministério, acrescentando que o embaixador convidou a ministra para um evento do Dia da República Italiana e a inauguração de uma mostra de Candido Portinari, ambos em junho.

(ANSA).