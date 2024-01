Itália promoverá missão no Mar Vermelho em Conselho da UE

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 19/01/2024 - 9:01 Para compartilhar:

ROMA, 19 JAN (ANSA) – O governo italiano disse nesta sexta-feira (19) que está trabalhando para uma nova missão da União Europeia no Mar Vermelho e a promoverá no Conselho do bloco na próxima segunda-feira (22).

“Estamos pensando numa missão militar com a participação também de países não pertencentes à UE. Estou pensando na Noruega, para ampliar a competência do que já existe até o Canal de Suez”, afirmou o vice-premiê e ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, em entrevista à Rádio24.

Segundo ele, com a missão da UE no Mar Vermelho, “haverá uma defesa forte, vigilante e armada” dos navios que o atravessam.

“Não vamos lá para causar uma boa impressão”.

O chanceler italiano destacou ainda que explicará em Bruxelas, na próxima segunda-feira (22), “a proposta de uma missão da UE no Mar Vermelho que estamos a construir com a França e a Alemanha”.

Segundo ele, a iniciativa “consiste numa missão militar para proteger o tráfego marítimo com a participação da UE, mas também de países como a Noruega”.

“A Itália está determinada a defender o tráfego marítimo porque também há consequências para nós”, concluiu.

Hoje, os houthis prometeram uma passagem segura para navios russos e chineses através do Mar Vermelho, onde o grupo iemenita apoiado pelo Irã realizou ataques a embarcações comerciais em solidariedade ao povo palestino em Gaza.

Os Estados Unidos, por sua vez, confirmaram uma nova ofensiva dos rebeldes contra um de seus navios. “Não houve feridos nem danos”, relatou o comando central do Centcom, enfatizando que “a tripulação do navio viu os mísseis atingirem a água”. (ANSA).

