Itália promove Roma à Expo 2030 para países da América Latina

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 12/10/2023 - 16:01 Compartilhe

ROMA, 12 OUT (ANSA) – O presidente da Itália, Sergio Mattarella, se reuniu nesta quinta-feira (12) com representantes da 11ª edição da Conferência Itália-América Latina e Caribe e aproveitou para promover a candidatura de Roma à Exposição Universal (Expo) 2030.

O evento realizado no Campidoglio, sede do governo de Roma, foi uma “oportunidade” de Mattarella “falar brevemente com os convidados também com o objetivo de sensibilizar as delegações latino-americanas e caribenhas sobre a candidatura de Roma para acolher a Exposição Universal de 2030”, diz nota oficial.

Além de Mattarella, o encontro contou com a presença do vice-premiê e chanceler italiano, Antonio Tajani, o prefeito de Roma, Roberto Gualtieri, a delegação de 33 países latino-americanos e caribenhos, representantes da Santa Sé, entre outros.

Em seu discurso, Tajani lembrou a prioridade que o governo italiano atribui ao relançamento das relações com a região, uma área de interesse estratégico para a Itália e com a qual partilha uma forte herança de valores e ressaltou a importância de ambas as partes se unirem para enfrentar os desafios globais.

Neste contexto, o vice-premiê aproveitou para destacar como todos estes temas estão no centro do projeto “Roma Expo 2030”, esperando um forte apoio dos países participantes.

Roma disputa o posto de sede da Expo 2030 com Busan, na Coreia do Sul, e Riad, na Arábia Saudita, e o governo italiano vem promovendo uma campanha para divulgar e conquistar apoio à candidatura da “cidade eterna”. A 11ª Conferência Itália-América Latina será realizada na próxima sexta-feira (13), em Roma, com o objetivo de promover as relações políticas e de cooperação em relação aos desafios globais, como o combate ao crime organizado, a justiça e segurança.

A cúpula é organizada pelo Ministério das Relações Exteriores italiano em colaboração com o Instituto Internacional Ítalo-Latino-Americano (IILA) e o Comitê Expo 2030 e se consolidou como um importante evento bienal de confronto em todas as áreas entre a Itália e a América Latina e o Caribe.

(ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias