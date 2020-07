++ Itália proíbe viajantes provenientes do Brasil ++

ROMA, 09 JUL (ANSA) – O ministro da Saúde da Itália, Roberto Speranza, determinou nesta quinta-feira (9) a proibição de entrada e trânsito para pessoas com passagem recente pelo Brasil ou por outros 12 países que ainda não controlaram a pandemia do novo coronavírus. Segundo Speranza, a medida também atinge Armênia, Bahrein, Bangladesh, Bósnia-Herzegovina, Chile, Kuwait, Macedônia do Norte, Moldávia, Omã, Panamá, Peru e República Dominicana”. “Não podemos deixar que os sacrifícios feitos pelos italianos nos últimos meses sejam em vão”, declarou o ministro.

