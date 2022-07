Itália proíbe que clubes do país tenham mesmo dono

ROMA, 28 JUL (ANSA) – O presidente da Federação Italiana de Futebol (Figc), Gabriele Gravina, anunciou nesta quinta-feira (28) que não será mais permitido que uma pessoa seja dona de mais de um clube no país. No entanto, a medida entrará em vigor somente a partir da temporada 2028/29.







A ideia da entidade máxima do futebol da Itália era que a nova regra já começasse a valer desde o início da temporada 2024/25, mas o empresário Aurelio De Laurentiis, dono do Napoli e do Bari, apresentou um apelo ao Comitê Olímpico Nacional Italiano (Coni) para que a decisão fosse adiada.

“O fim da multipropriedade no futebol italiano foi sancionado.

Recebemos nas últimas semanas as propostas de Napoli e Bari de abandonar qualquer disputa legal em andamento, desde que a medida avance de 2024/25 para o início da temporada 2028/29″, afirmou Gravina.

De Laurentiis celebrou a decisão da Figc, mas precisará iniciar um processo para deixar a liderança de uma das equipes que possui. O empresário definiu a medida da federação como um “ato de bom senso”.

“A modificação aprovada pelo Conselho Federal da Figc em relação a multipropriedade de clubes é um ato de bom senso e uma escolha que dá fôlego a quem nos últimos anos acreditou em relançar o futebol investindo enormes recursos econômicos. Quero agradecer a todo o conselho, e em particular o presidente Gravina, pelo compromisso e vontade expressos nesta ocasião”, informou De Laurentiis em um comunicado.

O produtor de 73 anos de idade poderá continuar nos próximos anos liderando Napoli e Bari ao mesmo tempo, a menos que o clube biancorosso consiga disputar a Série A da Itália. A nova regra também impactará diretamente o empresário Maurizio Setti, que comanda Hellas Verona e Mantova.

A discussão sobre a multipropriedade de clubes na Itália ganhou mais força na temporada passada, quando Lazio e Salernitana, que tinham Claudio Lotito como dono, disputaram a mesma divisão.

Para evitar possíveis sanções ao time de Salerno, inclusive de ser punido com o rebaixamento, o dirigente precisou vendê-lo às pressas.

As regras da principal divisão do futebol italiano impedem a participação no campeonato de dois clubes com o mesmo proprietário. (ANSA).