Itália proclama luto nacional por morte de ex-premiê Forlani

ROMA, 7 JUL (ANSA) – O governo da Itália proclamou luto nacional na próxima segunda-feira (10), dia do funeral de Estado do ex-premiê Arnaldo Forlani, morto na última quinta (6), aos 97 anos de idade.

O comunicado foi divulgado no site oficial da premiê Giorgia Meloni e determina que as bandeiras da Itália e da União Europeia fiquem a meio mastro entre este sábado (8) e a próxima segunda (10) em todos os edifícios públicos no país e nas embaixadas e consulados no exterior.

De acordo com relatos, o último adeus ao ex-premiê e ex-líder democrata-cristão será na Basílica dos Santos Pedro e Paulo de Roma.

Considerado um dos mais importantes políticos da Itália entre as décadas de 1970 e 1990, Forlani faleceu no último dia 6 de julho, aos 97 anos de idade, em sua residência em Roma. (ANSA).

