Itália proclama luto nacional por morte de Berlusconi

ROMA, 12 JUN (ANSA) – O governo da Itália proclamou luto nacional na próxima quarta-feira (14), dia do funeral de Estado do ex-premiê Silvio Berlusconi, morto nesta segunda (12), aos 86 anos de idade.

Um despacho assinado pelo subsecretário da Presidência do Conselho dos Ministros, Alfredo Mantovano, determina que as bandeiras da Itália e da União Europeia fiquem a meio mastro até quarta-feira em todos os prédios públicos no país e nas embaixadas e consulados no exterior.

Enquanto isso, o grupo Mediaset, conglomerado de mídia de Berlusconi, anunciou que não vai mais realizar o velório em seus estúdios em Cologno Monzese, nos arredores de Milão. A decisão estaria ligada a questões de ordem pública. (ANSA).

