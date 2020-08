Itália preocupada com o aumento de casos nos países próximos

A Itália, que exige a quarentena aos viajantes da Romênia e Bulgária e impede a entrada daqueles que chegam dos Balcãs, está preocupada com o aumento dos casos de coronavírus entre seus vizinhos, especialmente Espanha e França.

“França, Espanha, Balcãs: a Itália está cercada por contagiados”, alertou nesta segunda-feira (10) o jornal Il Corriere della Sera.

A publicação explica com um infográfico o aumento do número de novos casos de coronavírus nas últimas duas semanas em vários países próximos, entre eles Espanha, primeiro da lista, seguido pela Romênia, França, Alemanha, Reino Unido e Polônia.

Itália, o primeiro país do Ocidente afetado pelo vírus, conseguiu conter a epidemia com medidas muito rigorosas. No domingo, registrou apenas duas mortes, o número mais baixo desde 21 de fevereiro, data das primeiras mortes e que em quatro meses superaram as 35.000.

O número de novos casos também tem sido menor (+463 em 24 horas), quase não há pacientes nos hospitais e a situação está sob controle, segundo as autoridades.

Apesar disso, os especialistas de saúde continuam incentivando a não baixar a guarda e a evitar qualquer negligência.

O ministro da Saúde, Roberto Speranza, reconheceu que está preocupado com o que ocorre no restante da Europa e teme novos surtos a partir de casos importados.

Cerca de trinta jovens italianos da região Veneto (nordeste), que passaram as férias na Croácia, voltaram infectados, uma história que se repetiu em outras regiões.

“Devemos estar preparados: nas próximas duas semanas aumentará o número de casos com o retorno das férias”, alertou Rodolfo Punzi, chefe do departamento de doenças infecciosas do hospital Cotugno em Nápoles (sul), citado pelo jornal La Stampa.

A Itália também implantou um cordão sanitário em certos países e fechou suas portas aos viajantes de Kosovo, Sérvia, Montenegro, Bósnia, Macedônia do Norte e Moldávia.

Na linha de frente do combate ao coronavírus, a Itália exige o uso de máscara e o distanciamento social, apesar de as medidas serem menos respeitadas com a chegada do verão.

Os jornais estão cheios de fotos que mostram as praias lotadas no fim de semana.

Vários balneários impuseram restrições rigorosas ao acesso às praias, mas monitorar os quilômetros de costa é quase impossível para muitos municípios.

