Itália prende um dos fugitivos mais perigosos do país em festa

NÁPOLES, 14 DEZ (ANSA) – A polícia italiana anunciou nesta quinta-feira (14) que prendeu um dos 100 fugitivos mais perigosos da Itália, considerado um membro da Camorra, a máfia napolitana, durante a festa de aniversário de seu filho de dois anos.

Trata-se de Gaetano Angrisano, de 31 anos, um mafioso de alto escalão do clã Vanella-Grassi. Ele foi algemado pelas autoridades italianas durante a celebração no bloco habitacional de Scampia, um bairro ao norte de Nápoles conhecido pelo alto índice de criminalidade e pelo tráfico de drogas.

A operação foi deflagrada na noite da última quarta-feira (13) e contou com mais de 250 carabineiros. As investigações revelaram que o fugitivo não havia deixado o bairro, onde conta com uma ampla rede de cúmplices que o mantinha escondido.

Angrisano, condenado a 10 anos de prisão por tráfico de drogas, estava foragido há cerca de um ano e meio e foi localizado em um dos apartamentos da comunidade após as autoridades italianas seguirem seus rastros, realizando investigações técnicas e buscas em todas as casas dos blocos do prédio.

O mafioso havia sido detido em setembro de 2021 em Málaga, na Espanha, onde se refugiou depois de ser condenado por associação mafiosa e tráfico de drogas. No entanto, ele conseguiu sair da prisão.

O criminoso é o 15º fugitivo capturado pela polícia da Itália somente neste ano e foi levado para a penitenciária napolitana de Secondigliano. (ANSA).

