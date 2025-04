Itália prende suspeito de assaltar casa de Kaio Jorge em Turim

TURIM, 19 ABR (ANSA) – A polícia da Itália prendeu um suspeito de participar do assalto à residência do ex-jogador da Juventus Kaio Jorge, hoje no Cruzeiro, em Turim, crime ocorrido em junho de 2023.

Na ocasião, bandidos aproveitaram a ausência do então jogador bianconero e invadiram o imóvel, levando um carro SUV e cerca de 80 mil euros (R$ 530 mil em cifras atuais) em objetos de valor.

Dois dias depois, o veículo de Kaio Jorge foi usado em um assalto contra um banco em Turim, de onde a quadrilha roubou 11,5 mil euros (R$ 76 mil).

Segundo o Ministério Público, o suspeito é um cidadão da Moldávia que foi preso preventivamente a pedido da polícia de Turim e responderá por furto agravado em habitação, receptação e lavagem de dinheiro.

Kaio Jorge foi contratado pela Juventus em agosto de 2021, mas teve sua passagem pela Velha Senhora prejudicada por uma grave lesão no joelho. Ele ainda jogou uma temporada emprestado ao Frosinone e acabou comprado pelo Cruzeiro em maio de 2024.

