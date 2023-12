Itália prende fiscal que pediu suborno de R$ 1,6 mil em sushi

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 30/12/2023 - 13:01 Para compartilhar:

FOGGIA, 30 DEZ (ANSA) – A polícia prendeu um inspetor da Agência de Saúde Local (Asl) de Cerignola, na província de Foggia, que, segundo os investigadores, teria pedido suborno em sushi.

Segundo as investigações, o agente “forçou o filho do proprietário de uma peixaria em Foggia a fornecer gratuitamente bandejas de sushi, a fim de evitar repercussões adicionais”.

O homem, que teve um mandado de prisão domiciliar emitido pelo tribunal de Foggia, é acusado de extorsão e peculato, crimes que teriam sido cometidos de janeiro a setembro de 2022.

De acordo com as investigações, em janeiro de 2022, o estabelecimento comercial teria sido multado por irregularidades. O valor foi pago pelo proprietário do estabelecimento.

Após alguns meses, de acordo com os investigadores, o filho do proprietário teria sido contatado por telefone pelo inspetor, que teria solicitado sushi, no valor total de cerca de 300 euros (R$ 1,6 mil), para evitar novas consequências do caso. (ANSA).

