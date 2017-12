Itália prende 4 mulheres em operação contra máfia Camorra

NÁPOLES, 13 DEZ (ANSA) – Pelo menos quatro mulheres, ligadas ao mafioso Michele Zagaria, chefe dos casalesi, foram detidas nesta quarta-feira (13), na Itália, acusadas de receberem recursos ilegais do clã de Caserta da Camorra reservados para o pagamento às afiliadas.

As mulheres foram identificadas por Beatrice Zagaria, irmã de Michele e considerada a chefe da facção homônima do clã de casalesi; Francesca Linetti, esposa de Pasquale Zagaria, irmão do mafioso; Tiziana Piccolo, esposa de Carmine Zagaria, outro irmão; e Patrizia Martino, mulher de Antonio Zagaria.

A operação foi realizada pelo Departamento Distrital Antimáfia (DDA) de Nápoles em parceria com o Núcleo Investigativo Central da Polícia Penitenciária. De acordo com as autoridades, as investigações se baseiam nas avaliações de ativos, interceptações e declarações de colaboradores. (ANSA)