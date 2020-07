Itália pode ter temperaturas de até 40ºC no fim da semana

ROMA, 29 JUL (ANSA) – Pelo menos 10 grandes cidades da Itália entrarão em alerta vermelho para a onda de calor que deve cobrir o país na próxima sexta-feira (31), com temperaturas que podem chegar a 40ºC.

De acordo com boletim divulgado nesta quarta (29), os municípios de Roma, Turim, Bolonha, Florença, Bolzano, Perugia, Campobasso, Rieti, Frosinone e Pescara estarão no patamar máximo da escala de risco do Ministério da Saúde.

O chamado nível “vermelho” é atribuído a áreas com “ondas de calor” e que apresentam “condições de elevado risco por três ou mais dias consecutivos”, podendo comportar efeitos negativos para a saúde da população, especialmente os mais vulneráveis, como idosos.

Dessas 10 cidades, Bolzano, no extremo-norte da Itália, e Perugia, no centro, já estão em alerta vermelho. O país vive o auge do verão no Hemisfério Norte e registrou desde 2011 oito dos 10 anos mais quentes de sua história. (ANSA).

