Itália pode perder 40% de disponibilidade de água

ROMA, 5 JUL (ANSA) – A disponibilidade de água na Itália diminuiu 20% nas últimas décadas e pode chegar a uma redução de 40%, com picos de 90% em algumas áreas do sul do país, se não forem tomadas medidas para frear o aquecimento global.

A previsão foi apresentada na 4ª Conferência Nacional sobre o Clima, em Roma, evento promovido pela Italy For Climate, uma parceria entre centros de estudos e empresas.

Historicamente, o país apresenta uma boa disponibilidade de água, ocupando o terceiro lugar no ranking europeu de disponibilidade hídrica (atrás apenas da França e da Suécia), com cerca de 130 bilhões de metros cúbicos por ano.

No entanto, a Itália também é recordista de exploração hídrica no continente, com 40 bilhões de metros cúbicos ao ano.

Os recursos são destinados principalmente para agricultura (41%), uso civil (24%), indústria (20%) e energia elétrica (15%).

Além da divulgação desses dados preocupantes nesta quarta-feira (5), o dia também foi marcado pelo anúncio de que a capital italiana vai se candidatar a sediar o Fórum Mundial da Água em 2027. O anúncio foi feito pelo vice-premiê e ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani.

“Consideramos o fórum uma plataforma fundamental de discussão entre instituições públicas, autoridades locais, sociedade civil, empresas e o mundo acadêmico”, declarou Tajani em uma carta enviada a uma associação privada italiana de defesa do equilíbrio no uso da água. (ANSA).

