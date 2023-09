Itália pode perder 1 milhão de habitantes até 2030

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 28/09/2023 - 10:01 Compartilhe

ROMA, 28 SET (ANSA) – A Itália pode perder cerca de 1 milhão de habitantes até o fim desta década, segundo projeções divulgadas nesta quinta-feira (28) pelo Instituto Nacional de Estatística (Istat).

De acordo com as previsões demográficas, a população do país pode passar de 59 milhões de pessoas em 1º de janeiro de 2022 para 58,1 milhões em 2030.

Além disso, a queda deve se acentuar nas décadas seguintes, com o número de habitantes chegando a 54,4 milhões em 2050 e a 45,8 milhões em 2080.

Isso significaria uma redução populacional de 22% em pouco menos de 60 anos, com efeitos potencialmente danosos para a economia nacional.

Atualmente, a Itália tem três indivíduos em idade ativa (15 a 64 anos) para cada dois idosos ou crianças, mas essa proporção deve chegar a um por um em 2050, segundo o Istat.

O país registrou apenas 393 mil nascimentos em 2022, menor número de sua história, e a primeira-ministra Giorgia Meloni já declarou que combater a queda crônica na natalidade é “prioridade absoluta” do governo.

“A questão demográfica não é apenas uma das muitas questões da nossa nação. É ‘a’ questão. Não acho que exagero ao dizer que as projeções para o futuro são muito preocupantes”, afirmou a premiê em meados de setembro. (ANSA).

