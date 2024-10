Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 03/10/2024 - 13:21 Para compartilhar:

O ministro da Economia da Itália, Giancarlo Giorgetti, disse nesta quinta-feira, 3, que a nova lei orçamentária do país implicará “sacrifícios de todos” para avançar na redução do déficit do país.

Neste cenário, ele afirma que pequenas e médias empresas, além de companhias do setor de defesa, serão tributadas.

Durante evento promovido pela Bloomberg, Giorgetti disse que pretende tributar lucros e receitas.