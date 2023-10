Itália planeja cancelar evento das Forças Armadas por segurança

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 14/10/2023 - 17:01 Compartilhe

ROMA, 14 OUT (ANSA) – O ministro da Defesa da Itália, Guido Crosetto, declarou neste sábado (14) que está considerando cancelar as comemorações do “Dia das Forças Armadas Italianas”, no próximo dia 4 de novembro, devido ao aumento dos riscos de segurança em meio ao conflito entre Israel e o grupo fundamentalista Hamas.

“Estou pensando em cancelar, em não fazê-lo este ano, porque não acho certo aumentar um fator de risco”, afirmou ele em evento organizado pelo jornal italiano “Il Foglio”.

“Não é um evento normal. Por que deveria arriscar dar um palco a um louco ou a uma série de loucos que querem fazer algo grande?”, enfatizou.

Crosetto ressaltou que tem “a obrigação de pensar o pior”.

(ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias