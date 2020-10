Itália: PIB (preliminar) do 3º trimestre cresce 16,1% ante trimestre anterior

O Produto Interno Bruto (PIB) da Itália do terceiro trimestre de 2020 avançou 16,1% em comparação com o segundo trimestre deste ano, segundo mostram dados preliminares divulgados nesta sexta-feira pelo instituto de estatísticas do país, o Istat. O resultado surpreendeu analistas consultados pelos The Wall Street Journal, que projetavam uma expansão de 10,6%.

Na comparação anual, o PIB italiano contraiu 4,7% ante o 3º trimestre de 2019, número que também superou as estimativas dos especialistas, de -10,2%. O acumulado de 2020 do índice agora apresenta queda de 8,2%. O Istat também revisou os dados do segundo trimestre de 2020. O PIB da Itália contraiu 13% no período, ante uma primeira estimativa de queda de 12,4%.

