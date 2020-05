Itália permitirá viagens entre regiões a partir de 3/6

ROMA, 29 MAI (ANSA) – O ministro da Saúde da Itália, Roberto Speranza, confirmou nesta sexta-feira (29) a reabertura das fronteiras entre as regiões do país a partir do próximo dia 3 de junho. “O atual decreto-lei prevê a retomada dos movimentos intra-regionais a partir de 3 de junho. No momento, não há motivos para revisar a reabertura planejada dos movimentos.

Ainda monitoraremos a tendência da curva nas próximas horas”, disse o político italiano à ANSA após reunião com o primeiro-ministro Giuseppe Conte. Segundo Speranza, atualmente não há uma situação crítica na Itália relacionada à pandemia do novo coronavírus (Sars-CoV-2) e os dados do Instituto Superior de Saúde levam para a reabertura completa do país. No entanto, a curva de contágios continuará sendo monitorada.

Com a medida, os cidadãos conseguirão circular livremente por todo o território italiano depois de quase três meses de isolamento social. A expectativa é de que viagens para fora da União Europeia sejam permitidas a partir do dia 15 de junho. Apesar da confirmação, o ministro dos Assuntos Regionais da Itália, Francesco Boccia, ouvirá os governadores das regiões nas próximas horas para continuar debatendo a abertura da circulação intra-regional. (ANSA)