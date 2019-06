Itália perde para Polônia e se complica na Eurocopa sub-21

BOLONHA, 19 JUN (ANSA) – A Itália dominou a partida, mas perdeu nesta quarta-feira (19) para a Polônia por 1 a 0, no estádio Renato Dall’Ara, em Bolonha, pela segunda rodada da fase de grupos da Eurocopa sub-21.

Após ter vencido a estreia contra a seleção espanhola, a Itália chegou como favorita para o duelo diante da Polônia. A Azzurra teve 27 tentativas de gol e até acertou a trave do goleiro Kamil Grabara, mas a falta de pontaria puniu os italianos.

Os jogadores Federico Chiesa, Lorenzo Pellegrini, Patrick Cutrone e Rolando Mandragora perderam algumas grandes chances da Itália abrir o placar. Já Riccardo Orsolini até balançou a rede polonesa, mas o árbitro assistente de vídeo (VAR) flagrou um impedimento do atleta do Bologna.

Moise Kean e Nicolò Zaniolo até entraram em campo para ajudar, mas nenhum dos dois atletas foram efetivos no setor ofensivo da Azzurra.

O único gol da partida saiu aos 40 minutos do primeiro tempo, na melhor oportunidade da Polônia no duelo. Pawel Bochniewicz acertou um belo passe para o meio-campista Krystian Bielik e o jogador do Charlton, da Inglaterra, só teve o trabalho de tirar do goleiro Alex Meret.

Com o resultado, a Polônia chegou ao primeiro lugar do grupo A, somando seis pontos. A Itália está na segunda colocação, com três, mesma pontuação da terceira posicionada Espanha. A Bélgica, por sua vez, segue sem pontuar na competição.

O próximo duelo da Azzurra será neste sábado (22), diante da Bélgica, no estádio Città del Tricolore, em Reggio Emilia.(ANSA)