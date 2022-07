Itália perde para Bélgica e é eliminada da Euro feminina

ROMA, 18 JUL (ANSA) – A seleção italiana foi derrotada, por 1 a 0, pela Bélgica na terceira rodada do Grupo D da Eurocopa feminina e não conseguiu avançar às quartas de final da competição.

Na partida disputada em Manchester nesta segunda-feira (18), as italianas viram as belgas marcarem o único gol da partida no início da etapa final, com Tinne De Caigny.

O time liderado pela técnica Milena Berolini terminou a fase classificatória no último lugar do grupo D, com apenas um ponto.

A Bélgica, por outro lado, chegou a quatro e garantiu uma vaga na próxima fase, assim como a França (7 pontos).

No outro confronto do grupo, a França saiu na frente mas sofreu o empate no último lance do jogo após a marcação de um pênalti a favor da Islândia. (ANSA)