++ Itália pede proteção de embaixada na Rússia ++

ROMA, 24 JUN (ANSA) – O ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, disse neste sábado (24) que pediu a proteção da embaixadas dos países ocidentais na Rússia, mas, até o momento, não há nenhuma evacuação dos cidadãos italianos do país prevista.

“Este não é o momento para falar sobre a evacuação dos italianos porque nenhum país do G7 ou europeu pensou nisso. Pedimos para proteger as embaixadas dos países ocidentais no governo da Federação Russa, mas nada mais. Agora não há perigos para nossos cidadãos no momento, então a evacuação não está prevista, mas estamos acompanhando a situação minuto a minuto”,afirmou o chanceler italiano ao Tg1. (ANSA).

