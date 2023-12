Itália pede pagamento de 5ªparcela de fundo de recuperação da UE

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 29/12/2023 - 11:01 Para compartilhar:

ROMA, 29 DEZ (ANSA) – O governo italiano anunciou nesta sexta-feira (29) ter enviado um pedido formal para solicitar a quinta parcela do fundo de recuperação da União Europeia (UE) para o pós-pandemia, que inclui o cumprimento de 52 objetivos em setores como a agricultura e a energia.

A informação foi divulgada pelo gabinete da primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, no Palazzo Chigi, em um comunicado, um dia após Bruxelas ter feito o pagamento da quarta parcela do Plano Nacional de Recuperação e Resiliência (PNRR), no valor de 16,5 bilhões de euros.

Segundo a nota, os 52 objetivos ligados ao pagamento de 10,5 bilhões de euros incluem “importantes investimentos na agricultura, para aumentar a eficiência dos sistemas de irrigação e para implementar a produção de energia verde, no setor da água, com novas obras para reforçar condutas e sistemas de purificação e para reduzir a perda de água”.

Além disso, preveem também investimento no ambiente, com a construção de novas centrais de valorização de resíduos e a modernização das existentes.

“O pedido de hoje para pagamento da quinta parcela, que se segue ao pagamento de ontem da quarta parcela e à entrada em vigor do novo plano, encerra um ano de grande empenho e resultados extraordinários do governo na implementação do PNRR”, afirmou Meloni.

“Estamos muito satisfeitos e determinados a continuar o trabalho nos próximos meses”, acrescentou ela.

Para o ministro dos Assuntos Europeus da Itália e PNRR, Raffaele Fitto, o pedido de pagamento da quinta parcela “marca mais um importante sucesso da primeira-ministra e do governo na implementação do PNRR” e, apesar da avaliação ser muito rigorosa, os italianos estão “confiantes”.

Os principais objetivos do fundo, bancado por meio da inédita emissão de dívida pela Comissão Europeia, são estimular as economias dos Estados-membros no pós-pandemia e torná-las mais ecológicas e mais modernas. (ANSA).

