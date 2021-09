Itália passa marca de 130 mil mortes por Covid

SÃO PAULO, 14 SET (ANSA) – A Itália superou nesta terça-feira (14) a marca de 130 mil mortos na pandemia de Covid-19.

De acordo com boletim do Ministério da Saúde, foram contabilizados 72 óbitos em 24 horas, elevando o total de vítimas para 130.027.

O número diário é praticamente o mesmo da terça-feira passada, quando houve 71 mortes.

Em cifras absolutas, apenas EUA, Brasil, Índia, México, Peru, Rússia, Indonésia e Reino Unido têm mais óbitos por Covid que a Itália.

O país também somou 4.021 casos nesta terça e chegou a 4.613.214 contágios diagnosticados desde o início da pandemia.

Além disso, a Itália registra quase 4,4 milhões de pacientes curados e 122.340 casos ativos, menor cifra desde 12 de agosto (121.285).

Até o momento, 74,28% do público-alvo no país (pessoas de 12 anos ou mais) já está vacinado com as duas doses de AstraZeneca, Moderna ou Pfizer ou a dose única da Janssen. (ANSA).

