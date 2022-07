Itália passa da marca de 21 milhões de casos de Covid-19

ROMA, 30 JUL (ANSA) – A Itália registrou mais 49.751 casos e 121 mortes por Covid-19, fazendo o país ultrapassar duas marcas expressivas: são 21.002.773 os contágios e 172.003 as vítimas da pandemia, informou o boletim diário do Ministério da Saúde neste sábado (30).







Os números continuam a indicar que a média móvel de casos está caindo – são 55.794 contra 58.541 do dia anterior – e que a de óbitos segue em alta – 172 contra 171 da sexta-feira.

A boa notícia é que houve uma forte queda no número de pessoas com a doença, os chamados casos ativos, que passaram de 1.323.264 para 1.286.726 – com queda nos três principais índices.

São 1.275.742 as pessoas em isolamento domiciliar (infecções leves ou assintomáticas), 10.602 sob observação médica e 382 em unidades de terapia intensiva.

Foram realizados 290.013 testes para detectar a doença, sendo que a taxa de positividade caiu para 17,1% (eram 19,2% na sexta).

Em seu estudo semanal, o Instituto Superior de Saúde (ISS), órgão ligado ao governo italiano, informou que as reinfecções continuam a aumentar em todo o país.

Entre 24 de agosto de 2021 e 27 de julho de 2022, foram 873.791 as pessoas reinfectadas pelo Sars-CoV-2, valor que representa 5,4% do total de notificações no período. Os números da última semana mostram que o percentual subiu para 12,4% na comparação com a semana precedente. (ANSA).