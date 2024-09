Itália oferecerá dose de reforço contra Covid-19 gratuita

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 17/09/2024 - 15:01 Para compartilhar:

ROMA, 17 SET (ANSA) – O governo italiano anunciou nesta terça-feira (17) que a campanha nacional de vacinação durante o outono e inverno 2024/25 contra a Covid-19 utilizará imunizantes adaptados à variante JN.1 e oferecerá uma dose de reforço para as categorias de risco totalmente gratuita.

A informação consta em uma nova circular assinada pelo diretor-geral de prevenção do Ministério da Saúde da Itália, Francesco Vaia, e pela chefe do departamento, Maria Rosaria Campitiello.

Segundo o comunicado, a dose de reforço será única e anual, e ter contraído uma infecção por Sars-CoV-2, mesmo recente, após o reforço anterior, não representa contraindicação.

O documento recomenda ainda que as regiões da Itália e províncias autônomas implementem médicos de clínica geral e pediatras, farmácias e rede hospitalar e local de especialistas, incluindo instituições de cuidados contínuos, para tornar possível o agendamento através de uma plataforma online regional.

Além disso, explica que é preciso um intervalo de pelo menos quatro semanas – 28 dias – para se vacinar contra a Covid-19 e o vírus Mpox.

Paralelamente, a oposição anunciou que não participará da criação da Comissão de Inquérito sobre a gestão da Covid-19 marcada para esta quarta-feira (18). “Atualmente, não há condições e portanto não participaremos”, afirmou o líder do grupo do Partido Democrático (PD) no Senado, Francesco Boccia.

Representantes da oposição sempre criticaram os objetivos da comissão e, nos últimos meses, apresentaram propostas para modificar seus objetivos. (ANSA).