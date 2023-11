Itália obtém primeiras autorizações para montar hospital em Gaza

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 24/11/2023 - 15:01 Para compartilhar:

MILÃO, 24 NOV (ANSA) – O vice-premiê e ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, anunciou nesta sexta-feira (24) que seu governo já conseguiu as primeiras autorizações para montar um hospital de campanha na Faixa de Gaza.

“Há boas notícias para o nosso hospital de campanha em Gaza”, afirmou ele durante evento do seu partido, o conservador Força Itália (FI), no Palazzo Pirelli, em Milão.

Segundo Tajani, o governo italiano já começou a obter as primeiras aprovações para a construção do centro médico. “Ele se juntará ao navio-hospital para ajudar os feridos”, anunciou Recentemente, a Marinha da Itália chegou a mandar um navio equipado com hospital e salas operatórias para atender civis feridos no enclave palestino. Além disso, ajudas humanitárias, principalmente itens de primeira necessidade, foram enviadas para a população local.

“Esperamos que possa entrar tanta ajuda humanitária quanto possível”, afirmou o vice-premiê.

Por fim, Tajani classificou como uma “boa notícia” a troca de prisioneiros e reféns entre Israel e Hamas, enfatizando que espera que esse movimento “possa ser o início de uma nova fase que permita à população civil respirar aliviada”.

“Precisamos então pensar sobre qual será o futuro da Faixa de Gaza. A Itália tem algumas ideias e há muitas propostas.

Naturalmente o Hamas deve ser removido de Gaza e todas as suas bases devem ser destruídas sem afetar a população civil”, concluiu. (ANSA).

