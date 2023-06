Itália nega ter oferecido Coliseu para luta Musk- Zuckerberg

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 30/06/2023 - 10:50 Compartilhe

ROMA, 30 JUN (ANSA) – O governo da Itália negou ter oferecido o Coliseu de Roma para sediar a suposta luta entre os bilionários Elon Musk, dono da Tesla e do Twitter, e Mark Zuckerberg, CEO da Meta, empresa proprietária do Facebook, Instagram e WhatsApp.

Na última quinta-feira (29), o site americano de fofocas TMZ publicou que o governo italiano tinha proposto usar o anfiteatro romano como local do combate, mas uma fonte do Ministério da Cultura disse nesta sexta (30) que não houve “qualquer contato formal nem ato escrito” sobre o assunto.

“Ainda que a notícia pareça saborosa, ela é infundada”, afirmou. No entanto, o próprio Musk deu combustível para a ideia ao escrever no Twitter que “existe uma chance de que a luta aconteça no Coliseu”.

O bilionário desafiou Zuckerberg para um combate ao ironizar os planos da Meta de lançar uma rede social para concorrer contra o Twitter. O fundador do Facebook, que é lutador de jiu-jitsu, aceitou o convite, mas ainda é incerto se a luta será mesmo realizada.

Segundo a fonte do Ministério da Cultura da Itália, o Coliseu está disponível para “eventos pagos de alto nível, quase sempre para fins beneficentes”. “Se Zuckerberg e Musk quiserem se exibir no Coliseu, deveriam fazer um desafio que terminasse com um abraço. Talvez fose melhor um duelo de versos em latim. E deveriam garantir uma contribuição econômica para a tutela dos bens históricos italianos”, ressaltou. (ANSA).

