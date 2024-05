Itália não precisa mais de gás russo, diz ministro

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 24/05/2024 - 19:01 Para compartilhar:

TRIESTE, 24 MAI (ANSA) – O ministro do Meio Ambiente e da Segurança Energética da Itália, Gilberto Pichetto Fratin, afirmou nesta sexta-feira (24) que o país não depende mais do fornecimento de gás natural proveniente da Rússia.

“Não temos mais dificuldades em encerrar o relacionamento com o gás russo. Agora, a parcela de gás russo que chega à Itália é mínima e não é mais essencial para nosso país”, garantiu, à margem do Fórum Empresarial Itália-Sérvia.

“Conseguimos diversificar os fornecedores. Ainda temos muitos passos a dar, com certeza, mas no que diz respeito à segurança, podemos nos considerar bastante tranquilos. Nunca há completa tranquilidade: o cenário geopolítico do Mediterrâneo é afetado por fatores negativos”, disse, citando as crises em Gaza, no Mar Vermelho e na Ucrânia.

Na última terça-feira (21), o porta-voz do Poder Executivo da União Europeia responsável pelas questões energéticas, Tim Mcphie, confirmou que Itália, Eslováquia, Áustria e Hungria teriam que encontrar alternativas para o gás da Rússia até o final do ano.

Isso porque há um acordo trilateral para que o gás russo seja fornecido à Europa através de trânsito pela Ucrânia, mas ele se expira em 2024 e o bloco não pretende renová-lo. (ANSA).