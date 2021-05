Itália mudará toque de recolher em dia de homenagem a Morricone

VENEZA, 27 MAI (ANSA) – O Ministério da Saúde da Itália adiará, no dia 5 de junho, o toque de recolher para todos os participantes de uma homenagem ao maestro Ennio Morricone, morto em julho de 2020, que será feita pelo trio de tenores Il Volo na Arena de Verona, no norte do país.

O concerto terá início às 21h15 e deve terminar por volta da meia-noite. Por isso, o governo italiano decidiu alterar o toque de recolher para a partir das 2h da madrugada nesta data.

A entrada do público será permitida e regulamentada entre 18h30 e 20h30 (horário local). A apresentação vai inaugurar a temporada de shows do local e ocorrerá quase um ano depois do falecimento do mestre das trilhas sonoras do cinema italiano.

Na homenagem, Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble serão acompanhados por uma grande orquestra sinfônica. O show será transmitido ao vivo pela televisão. (ANSA)

