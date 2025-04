Itália mira obter mais de 100 satélites para segurança e defesa

ROMA, 4 ABR (ANSA) – O estudo de viabilidade para o conjunto italiano de satélites de telecomunicações para segurança e defesa está pronto e foi entregue ao Ministério da Empresa e do Made in Italy, chefiado por Adolfo Urso.

De acordo com o ministro, a Agência Espacial Italiana (ASI) ficará responsável por “discutir com as empresas para entender se elas são capazes, por conta própria, de criar a constelação”.

O projeto da ASI prevê que o conjunto seja composto por mais de 100 satélites voltados para segurança e defesa.

Já em relação ao tempo de implementação, a agência prevê um prazo mínimo de cinco anos, embora uma definição mais precisa só possa ser feita após a conclusão das consultas com as empresas.

