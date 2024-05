Itália mira ‘grandes oportunidades’ em ferrovias no Brasil

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 08/05/2024 - 17:01 Para compartilhar:

SÃO PAULO, 8 MAI (ANSA) – Representantes de 13 empresas italianas dos setores ferroviário e de mobilidade sustentável participaram em São Paulo de um encontro de negócios para prospectar as “grandes oportunidades” disponíveis no Brasil, que quer dobrar de 20% para 40% a participação do modal sobre trilhos na matriz logística do país até 2035.

A missão também passou por Brasília, onde foi recebida pelo governo federal, e faz parte do programa de “diplomacia do crescimento” promovido pelo vice-premiê e ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani.

“O balanço é muito, muito positivo, até superior às nossas previsões mais otimistas”, disse à ANSA o vice-diretor central para internacionalização econômica da Farnesina, Carlo Romeo, que integrou uma delegação também formada por representantes do Ministério da Infraestrutura e dos Transportes, do banco de desenvolvimento Cassa Depositi e Prestiti e das agências italianas de fomento ICE, Sace e Simest.

“As empresas estão percebendo um grande interesse e puderam conhecer as oportunidades no Brasil, que são grandes porque é um país que precisa de uma modernização do sistema”, acrescentou o diplomata durante o encontro na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp).

Um dos projetos na mira das companhias italianas é o do trem de alta velocidade entre a capital paulista e o Rio de Janeiro, sonho antigo do Brasil e prometido para o início da próxima década. “Certamente chama nossa atenção, claro que precisamos conhecê-lo bem, até por isso viemos, para tentar entender melhor sua viabilidade”, declarou à ANSA Carlo Palasciano, CIO do grupo Ferrovie dello Stato, principal empresa italiana do setor ferroviário. “Temos observado um forte interesse das autoridades brasileiras pelo trem como solução sustentável para o transporte”, salientou.

Já o cônsul-geral italiano em São Paulo, Domenico Fornara, destacou durante o evento a complementaridade das economias dos dois países, especialmente na mobilidade sustentável. “A Itália tem excelência e experiência no setor, que podem ser muito positivas para a parceria bilateral”, disse. (ANSA).