Itália marca presença na COP da Biodiversidade na Colômbia

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 21/10/2024 - 13:42 Para compartilhar:

BOGOTÁ, 21 OUT (ANSA) – O subsecretário do Meio Ambiente da Itália, Claudio Barbaro, vai liderar a delegação do país na 16ª Conferência de Biodiversidade da ONU, a COP16, que começa nesta segunda-feira (21) em Cali, na Colômbia, com a presença de 14 chefes de Estado e 140 delegações do mundo todo.

A Conferência das Partes (COP) é o principal órgão decisório no âmbito da Convenção sobre Biodiversidade Biológica, assinada por 150 países no Rio de Janeiro, em 1992. Na COP16, o objetivo da Colômbia é discutir ferramentas para implementar o marco global da biodiversidade, estabelecido na edição anterior, em Montréal (Canadá).

Barbaro ficará em Cali entre os dias 28 e 31 de outubro, na companhia do embaixador italiano na Colômbia, Giancarlo Maria Curcio. A participação de Roma ainda incluirá a Agência Italiana de Cooperação para o Desenvolvimento (Aics), que apresentará projetos realizados nos últimos anos na região.

A principal atividade da Aics na COP16 será a conferência “A cooperação italiana na América Latina e no resto do mundo: desafios e oportunidades para um desenvolvimento sustentável, inclusivo e inovador”, com o diretor da agência em Bogotá, Mario Beccia, e os chefes do organismo em El Salvador, Paolo Gallizioli, e Cuba, Antonio Festa.

“Estamos aqui para contribuir para o processo de paz, e paz significa trabalhar nas zonas rurais, onde houve mais conflitos, e significa também trabalhar com o meio ambiente, com a conciliação entre a lógica humana e a lógica da natureza”, disse à ANSA Roberto Simoncelli, coordenador do projeto “Juventudes: O campo em movimento”, que promove empreendedorismo e empregos sustentáveis para jovens de comunidades rurais. (ANSA).