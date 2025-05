Itália marca presença na Apas Show 2025 com produtos de tradição

SÃO PAULO, 15 MAI (ANSA) – A qualidade e a tradição dos produtos italianos seguem em evidência até esta quinta-feira (15) no estande “Itália” da Apas Show 2025, que reúne diversas empresas líderes no país europeu atuantes no setor de alimentos e bebidas, que trazem ao local azeites, vinagres, massas, conservas, tomates, molhos, sobremesas congeladas, produtos à base de trufas, farinhas, chocolates, panetones e cafés.

Segundo comunicado do governo italiano, “são alimentos exportados para mais de 110 países, provenientes de regiões italianas emblemáticas , como Marcas, Lazio, Abruzzo, Vêneto, Campânia, Piemonte, Emilia-Romagna, Lombardia, Puglia e Úmbria”.

Durante a feira, é possível degustar pizzas feitas na hora com produtos das empresas participantes, além de panetones, chocolates e cafés.

O estante da Itália – Pavilhão Verde, Rua K7, número 503 – é coordenado pelo governo da Itália por meio da Agência para a Promoção no Exterior e a Internacionalização das Empresas Italianas (ICE), através do Departamento para a Promoção de Intercâmbios da Embaixada da Itália, e conta com a presença de empresas como Amica Chips, Casa Rinaldi, Coppola Foods, Costa D’Oro, Dolceria Alba, Grupo Milo, Mazza Alimentari, Molino Rossetto, Monari Federzoni, Mulino Caputo, Novi, Pasta Ottima, Pasticceria Fraccaro, Pastificio Fratelli de Luca, Polselli, T&C Tartufi-Truffles e Ultramar Caffé.

O Brasil é hoje o terceiro maior mercado das Américas para o setor agroalimentar italiano, atrás apenas dos Estados Unidos e Canadá. No ano passado, as exportações da Itália registraram alta de 6,96% e o crescimento se mantém constante desde 2020.

