Itália marca presença em feira de embalagens em SP

SÃO PAULO, 22 JUN (ANSA) – A Italian Trade Agency (ITA), agência do governo italiano para promoção de exportações, participará da próxima edição da feira Fispal Tecnologia, entre 27 e 30 de junho, em São Paulo, com uma delegação de 10 empresas do país europeu.

O evento é voltado para embalagens, máquinas de processamento e logística para o setor de alimentos e bebidas e espera receber 45 mil visitantes e cerca de 450 expositores neste ano.

“A participação da Itália neste importante evento demonstra o interesse do país em aumentar sua presença na região, identificando e fomentando novos negócios”, disse Ferdinando Fiore, diretor-geral da ITA no Brasil.

A agência levará para a feira 10 empresas (Cavanna, Cepi, Itatools, Navatta Group, NTE Process, Pasta Technologies Group, Pigo, Sarp Food Technologies, TecnoFerrari e Zacmi) e a associação que representa a indústria italiana de máquinas e tecnologias para o segmento de embalagens (Ucima).

A Itália, líder mundial nesse tipo de tecnologia, foi responsável por 23% das importações brasileiras no setor em 2022, com cerca de US$ 92,5 milhões em equipamentos vendidos.

“Com cerca de 26% do mercado mundial, a indústria italiana de máquinas para embalagem fatura anualmente mais de 8 bilhões de euros, dos quais quase 80% em operações realizadas no exterior”, acrescentou Fiore. (ANSA).

